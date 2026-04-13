Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano con nuovi attacchi statunitensi considerati possibili. Teheran afferma di essere stata vicina a un accordo prima del fallimento dei negoziati in Pakistan. Nel frattempo, la Cina ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza nello Stretto di Hormuz, in un momento in cui la regione vive un aumento di tensioni che coinvolgono minacce militari e instabilità nei mercati finanziari.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più delicata. Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, la tensione si alza rapidamente tra minacce militari, blocco dello Stretto di Hormuz e mercati in fibrillazione. Washington valuta nuove mosse per uscire dallo stallo, mentre la diplomazia prova a restare in piedi tra dichiarazioni sempre più dure e segnali contraddittori. Il ministro degli esteri iraniano rivela che si era ad un passo dall’accordo, sfumato per irrigidimento Usa. Su Hormuz interviene anche la Cina che chiede di garantire libertà navigazione. 09:37 – Pechino: “Garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz” La Cina interviene direttamente sullo scenario del Golfo, chiedendo che lo Stretto di Hormuz resti aperto e sicuro per il traffico internazionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, nuovi attacchi Usa sul tavolo. Teheran: “Eravamo a un passo dall’accordo”. La Cina interviene su Hormuz

Iran, Trump conferma il blocco di Hormuz. Araghchi: “Eravamo a un passo dall’accordo” – La direttaFalliti i negoziati tra Iran e Stati Uniti ospitati dal Pakistan a Islamabad, Donald Trump sembra chiudere a una seconda fase di trattative.

Guerra in Iran, oggi negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raidÈ il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite.

Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz