Accordo per Ederson affare da oltre 50 milioni | dove giocherà

Un importante trasferimento sta per essere ufficializzato nel mondo del calcio. Un centrocampista brasiliano, attualmente in forza a una squadra italiana, sta lasciando la sua attuale società dopo un accordo di oltre 50 milioni di euro. L’annuncio è arrivato in questi minuti, confermando che il giocatore non farà più parte della rosa dell’Atalanta. Resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione e quale ruolo avrà nel nuovo club.

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Il centrocampista brasiliano si appresta a salutare definitivamente l’Atalanta: annuncio proprio di questi minuti. Nell’ultimo periodo è stato accostato a diverse big di Serie A ed europee, ma adesso la telenovela Ederson sembra essere sempre più vicina a una conclusione. Il centrocampista brasiliano classe ’99 si separerà dall’ Atalanta dopo quattro stagioni, ma vediamo dove potrebbe trasferirsi la prossima estate. Ederson (Ansa Foto) – calciomercato.it A rilanciare la clamorosa indiscrezione di calciomercato è il direttore di ‘Sportitalia’, Michele Criscitiello, secondo cui sarebbe ormai in dirittura d’arrivo l’affare tra Atalanta e Manchester United per il trasferimento di Ederson in Premier League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Accordo per Ederson, affare da oltre 50 milioni: dove giocherà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 'No panic buy' - Guehi would cap £414m rebuild as Man City up title ante Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Manchester United accelera per Ederson: affare da 50 milioni, è il quinto incasso per l'Atalanta Muharemovic non basta, colpo Inter: è un affare da 50 milionidi Bruno De SantisNon soltanto Muharemovic per la difesa dell’Inter: per il prossimo anno Marotta ha in mente un colpo da 50 milioni di euro Una... Il Manchester United accelera per Ederson: affare da 50 milioni, è il quinto incasso per l'AtalantaAsse di mercato interessante dopo il trasferimento di Hojlund nell’estate 2023 per 79 milioni. L'operazione si accoda alle vendite di Retegui, Koopmeiners e Romero ... gazzetta.it Juve, Ederson e non solo: l’affare con l’Atalanta si allargaEderson è uno dei pezzi pregiati dell’Atalanta ora guidata da Palladino. Ci ha fatto più di un pensiero l’Inter nella scorsa estate, prima e dopo l’affaire Lookman, mentre la Juventus lo prenderebbe ... calciomercato.it