Accoltella un uomo durante una lite al ristorante | arrestato un salernitano

Durante una lite in un ristorante, un uomo è stato accoltellato da un altro individuo. I carabinieri della Compagnia di Montella hanno arrestato un uomo residente in provincia di Salerno, che ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di aver provocato lesioni personali e di aver portato un’arma in modo illecito. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I carabinieri della Compagnia di Montella hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo residente in provincia di Salerno, accusato di lesioni personali e porto abusivo di armi.Il provvedimento è stato disposto dal. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video After signing the divorce papers, she turns to the villain boss and calls him husband every night! Sullo stesso argomento Napoli, accoltella la moglie durante una lite: arrestato un 66enneA Napoli, nel Rione Traiano, un 66enne ha accoltellato la moglie con un paio di forbici durante una lite, dopo mesi in cui la donna è stata... Linguaglossa, accoltella il fratello durante una lite: arrestato per tentato omicidioABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento immediato dei Carabinieri evita il peggio Un rapido intervento dei Carabinieri ha permesso di fermare una... A #Prato difende una collega durante una lite e viene accoltellato. Due persone sono state fermate, mentre l’uomo è stato soccorso e portato in ospedale x.com Caposele, accoltella un uomo dopo una lite: arrestato dai CarabinieriI Carabinieri della Compagnia di Montella hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo della provincia di Salerno, gravemente indiziato dei ... irpiniaoggi.it Modena, auto travolge passanti e guidatore accoltella una persona: decine di feriti, due gravi reddit Accoltella all’addome il compagno durante una lite a Ostia, arrestata per tentato omicidio: l’uomo è gravissimoPaura a Ostia questa mattina dove un uomo è stato accoltellato al torace dalla compagna: lei è stata arrestata per tentato omicidio, lui è in pericolo ... fanpage.it