Il governo ha deciso di prorogare fino all’8 giugno lo sconto sulle accise sui carburanti, che permette di ridurre il prezzo alla pompa, e di sospendere temporaneamente il blocco dei camion. La misura riguarda sia la benzina che il diesel, con l’obiettivo di alleviare il peso sui consumatori e sulle aziende di trasporto. La decisione si inserisce in un quadro di interventi mirati a contenere l’aumento dei costi dei carburanti, mentre non sono state annunciate altre modifiche alle restrizioni sui mezzi pesanti.

Via libera agli sconti sul pieno di benzina e diesel. Nuovo decreto legge che sancisce sempre un taglio momentaneo delle accise sui carburanti nel tentativo di contenere gli aumenti seguiti all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e al successivo blocco dello stretto di Hormuz. Arriva anche credito d'imposta aggiuntivo per l'autostrasporto, il che fa sospendere alla categoria lo stop annunciato dal 25 al 29 maggio. Sono due effetti del Consiglio dei ministri riunito venerdì 22 maggio che aveva in testa all'ordine del giorno il caro caburanti. È il quarto provvedomento di questo genere dal 18 marzo scorso. ... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Accise: sconto sul pieno fino a giugno. Sospeso lo stop dei Tir

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