Accise il governo proroga il taglio al 6 giugno

Il governo ha approvato una proroga del taglio delle accise, che sarà valida fino al 6 giugno. La decisione riguarda le aliquote applicate sui carburanti e mira a mantenere i prezzi più bassi per i consumatori. L'intervento era stato inizialmente introdotto in precedenza e viene confermato con questa nuova disposizione. La proroga è stata approvata tramite un decreto, che entrerà in vigore nelle prossime ore.

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Il governo dice sì alla proroga del taglio delle accise. Il decreto, approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza: circa 5 centesimi al litro per la benzina e 20 centesimi al litro per il gasolio. Palazzo Chigi comunica anche la proroga al mese di giugno del credito d’imposta a favore dell’autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal decreto-legge n. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Accise, il governo proroga il taglio al 6 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caro-carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 22 maggio: il decreto del Mef, promessa mantenutaScadeva il 9 maggio il taglio delle accise e il ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto, facendo sapere che “è in corso di... Leggi anche: Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio delle accise ANSA - Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra l'altro, altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontr x.com Proroga del taglio delle accise e 300 milioni ai camionisti, sospeso scioperoIl governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane, fino al 6 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono lo sciopero ... ansa.it Accise, il governo proroga il taglio al 6 giugnoIl governo dice sì alla proroga del taglio delle accise. Il decreto, approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, ridetermina le aliquote di accisa su ... lapresse.it