Il governo sta considerando di estendere oltre il 7 aprile 2026 il taglio delle accise sui carburanti, attualmente in vigore fino a quella data. La decisione si inserisce in un contesto di monitoraggio continuo dei prezzi alla pompa, con l’obiettivo di valutare eventuali proroghe o modifiche alle misure di sostegno già adottate. La misura riguarda il decreto che ha introdotto la riduzione delle accise sui carburanti.

I carburanti continuano a essere sotto osservazione. Tanto che il governo valuta la proroga del taglio delle accise; quindi andare oltre il 7 aprile 2026, data in cui è in scadenza l’attuale riduzione contenuta nel decreto ad hoc. All’orizzonte un Consiglio dei ministri, eventualmente convocato dopo pasquetta, per estendere la misura. Il governo segue con attenzione l’evolversi dei prezzi ed eventuali criticità o speculazioni e valuta di prorogare il taglio delle accise. Diesel resta oltre i 2 euro. Stamattina il prezzo medio in modalità ‘self service’ – rilevato dall’osservatorio del ministero delle Imprese e del made in Italy – lungo la rete stradale nazionale era sostanzialmente stabile, pari a 1,746 euro al litro per la benzina e 2,055 euro al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio delle accise

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