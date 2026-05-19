Carburanti verso proroga taglio prezzi | quanto costano oggi benzina e diesel

Oggi i prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, con un aumento rispetto ai giorni precedenti. Si prevede che dal 23 maggio, con il ritorno dell’accisa piena sui carburanti, i costi alla pompa potrebbero aumentare ulteriormente. La situazione attuale si inserisce in un quadro di variazioni continue, che coinvolgono direttamente gli automobilisti e le aziende di trasporto. La possibilità di una proroga al taglio delle accise resta al centro delle discussioni sul mercato dei carburanti.

(Adnkronos) – Benzina e gasolio ancora in aumento oggi, con il rischio di nuovi rincari alla pompa dal 23 maggio quando tornerà l’accisa piena sui carburanti. Sul caro carburante interviene il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che annuncia una proroga degli aiuti agli autotrasportatori e apre al rafforzamento del credito. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Crisi dei Carburanti 2026: Accise, Prezzi e Impatti Economici in Italia

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