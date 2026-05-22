Accessi abusivi ai pc spiato il procuratore reggino Bombardieri
Recentemente sono stati scoperti accessi non autorizzati ai computer di alcuni magistrati, tra cui il procuratore capo di Torino. Si tratta di un'indagine che riguarda l'utilizzo illecito del software ECM, attraverso il quale sarebbero stati spiate alcune figure di spicco del sistema giudiziario. Le autorità competenti stanno ora verificando le circostanze di questi accessi e le eventuali responsabilità, senza ancora fornire dettagli più approfonditi sulla natura delle operazioni o sui soggetti coinvolti.
C'è il procuratore capo di Torino, Giovanni Bombardieri, fra i magistrati che avrebbero subìto accessi abusivi al proprio pc attraverso il software ECM. Come riporta LaPresse, sono due gli episodi che lo riguardano su cui indaga la Procura di Milano con la Procura nazionale antimafia. Così come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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