Accessi abusivi ai pc spiato il procuratore reggino Bombardieri

Recentemente sono stati scoperti accessi non autorizzati ai computer di alcuni magistrati, tra cui il procuratore capo di Torino. Si tratta di un'indagine che riguarda l'utilizzo illecito del software ECM, attraverso il quale sarebbero stati spiate alcune figure di spicco del sistema giudiziario. Le autorità competenti stanno ora verificando le circostanze di questi accessi e le eventuali responsabilità, senza ancora fornire dettagli più approfonditi sulla natura delle operazioni o sui soggetti coinvolti.

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