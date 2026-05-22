Accessi abusivi ai pc dei magistrati Spiato anche il procuratore di Torino

Sono stati rilevati tre episodi di accesso non autorizzato ai sistemi informatici di due magistrati, tra cui il procuratore capo di Torino. Le intrusioni sono state identificate sui computer di uno dei magistrati e coinvolgono anche il procuratore torinese. Le autorità competenti stanno indagando per chiarire le modalità e le eventuali responsabilità di questi accessi illeciti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato le motivazioni o le conseguenze di tali operazioni.

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