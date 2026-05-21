Spiato il procuratore capo di Torino Giovanni Bombardieri inchiesta a Milano

Secondo quanto emerso, il procuratore capo di Torino è stato vittima di intercettazioni informatiche tramite il suo computer. La notizia si inserisce in un'inchiesta in corso a Milano, che riguarda presunte attività di spionaggio su figure di spicco del settore giudiziario. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui responsabili delle intercettazioni. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle comunicazioni dei pubblici ministeri coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui