Spiato il procuratore capo di Torino Giovanni Bombardieri inchiesta a Milano
Secondo quanto emerso, il procuratore capo di Torino è stato vittima di intercettazioni informatiche tramite il suo computer. La notizia si inserisce in un'inchiesta in corso a Milano, che riguarda presunte attività di spionaggio su figure di spicco del settore giudiziario. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui responsabili delle intercettazioni. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle comunicazioni dei pubblici ministeri coinvolti.
Anche il procuratore capo di Torino Giovanni Bombardieri sarebbe stato spiato tramite il proprio computer. Nei mesi scorsi, sarebbero stati eseguiti almeno due accessi abusivi al dispositivo, analoghi a quelli che avrebbe subito il magistrato di Alessandria Aldo Tirone, svelati noti dalla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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