Accadde oggi | 22 maggio approvata la legge sull’aborto

Il 22 maggio è ricordato come il giorno in cui venne approvata la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. Questa normativa consente alle donne di scegliere di interrompere una gravidanza in determinate condizioni e entro specifici limiti di legge. La legge stabilisce anche le modalità e le procedure da seguire, prevedendo il coinvolgimento di strutture pubbliche e private autorizzate. La sua introduzione ha segnato un cambiamento significativo nel panorama legislativo e sanitario del paese.

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Quella del 22 maggio 1978 è una data storica per l’Italia, un altro passo avanti per la democrazia: il progetto di legge proposto dai partiti di sinistra, liberal-capitalisti e radicale venne approvato e diventò legge, la 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, che permette alle donne di abortire in una struttura pubblica entro i primi 90 giorni di gestazione, oppure fino al quinto mese di gravidanza qualora la stessa comporti rischi di salute per la donna.Prima di quell’anno tante donne si erano ritrovate a doversi sottoporre a un aborto clandestino: chi poteva permetterselo, economicamente parlando, andava all’estero, ma per tutte le altre c’erano le mammane, pratiche con il prezzemolo o i ferri per fare la maglia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 22 maggio, approvata la legge sull’aborto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¿Quién decidió cómo debía ser la Iglesia Sullo stesso argomento Almanacco | Venerdì 22 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoVenerdì 22 Maggio è il 143° giorno del calendario gregoriano, mancano 223 giorni alla fine dell’anno. Approvata la legge regionale sull'agricoltura sociale e stanziati 5,2 milioni di euro per il compartoIl vicepresidente della giunta regionale e assessore all’agricoltura, Emanuele Imprudente, commenta il via libera ai provvedimenti da parte... ACCADDE OGGI - 18 maggio 2025: esattamente un anno fa siamo sopravvissuti a questo... Parma-Napoli 0-0 Inter-Lazio Tachicardia per quasi due ore. Una delle serate più assurde della nostra vita. Alla fine tutto come prima. Napoli primo e Inter seconda. x.com