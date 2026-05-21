Almanacco | Venerdì 22 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 22 maggio cade il 143° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con ancora 223 giorni da trascorrere prima che si concluda l’anno. In questa data si ricordano eventi storici avvenuti in passato, vengono celebrati alcuni santi e si propone un proverbio del giorno. L’almanacco di oggi raccoglie anche i compleanni di persone nate in questa giornata. La data si colloca a metà maggio, in un periodo che segna il passaggio tra la primavera e l’estate.

Venerdì 22 Maggio è il 143° giorno del calendario gregoriano, mancano 223 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa RitaProverbio di MaggioPer Santa Rita ogni rosa è fioritaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde Oggi1906 – I fratelli Wright brevettano il loro aeroplano1915 -. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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