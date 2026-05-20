Asili nido | l’inchiesta svela il rischio del profitto sui bambini

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine ha rivelato come alcuni asili nido siano gestiti da società di private equity e come, in alcuni casi, le strutture con valutazioni basse continuino a operare, sollevando preoccupazioni sul rischio di profitto a discapito della qualità dei servizi offerti ai bambini. Sono stati analizzati i meccanismi attraverso cui i gestori abusivi riescono a mantenere le attività nonostante le carenze riscontrate. La questione riguarda anche il ruolo delle valutazioni ufficiali e delle ispezioni nel monitorare il rispetto degli standard minimi di sicurezza e assistenza.

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?? Punti chiave Come fanno gli abusatori a lavorare in centri con valutazioni scarse? Perché le società di private equity gestiscono gli asili nido? Quali falle normative permettono ai centri privati di ignorare i controlli? Come influiscono i costruttori immobiliari sulla scelta degli asili nido??? In Breve Solo il 9% dei centri profit mostra miglioramenti qualitativi contro il 4% dei pubblici. Inchiesta avviata a marzo scorso dopo arresti di operatori come Ashley Paul Griffiths. Il governo punt . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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