Asili nido | l’inchiesta svela il rischio del profitto sui bambini

Un’indagine ha rivelato come alcuni asili nido siano gestiti da società di private equity e come, in alcuni casi, le strutture con valutazioni basse continuino a operare, sollevando preoccupazioni sul rischio di profitto a discapito della qualità dei servizi offerti ai bambini. Sono stati analizzati i meccanismi attraverso cui i gestori abusivi riescono a mantenere le attività nonostante le carenze riscontrate. La questione riguarda anche il ruolo delle valutazioni ufficiali e delle ispezioni nel monitorare il rispetto degli standard minimi di sicurezza e assistenza.

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?? Punti chiave Come fanno gli abusatori a lavorare in centri con valutazioni scarse? Perché le società di private equity gestiscono gli asili nido? Quali falle normative permettono ai centri privati di ignorare i controlli? Come influiscono i costruttori immobiliari sulla scelta degli asili nido??? In Breve Solo il 9% dei centri profit mostra miglioramenti qualitativi contro il 4% dei pubblici. Inchiesta avviata a marzo scorso dopo arresti di operatori come Ashley Paul Griffiths. Il governo punt . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asili nido: l’inchiesta svela il rischio del profitto sui bambini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nick Shirley EXPOSES Minnesotas $110 Million Fraud Scandal In Congress Sullo stesso argomento Foggia, rischio per 4,5 milioni: blocchi e dubbi sui nuovi asili nido? Cosa sapere Foggia rischia 4,5 milioni di euro per cinque nuovi asili nido finanziati dal Pnrr. Puglia, blocco fondi nido: 1.000 bambini e asili in ginocchioUn blocco amministrativo nella gestione dei fondi per l’infanzia sta colpendo circa mille bambini in tutta la Puglia, lasciando le strutture... Milano, bimbo di 18 mesi rischia di morire soffocato al nido comunale: ha gravi danni cerebrali. L'inchiesta della ProcuraL'episodio al nido comunale di via Cerkovo il 4 febbraio scorso, durante la somministrazione della merenda. Nessuno tra gli operatori e le maestre intervenuti a soccorrerlo è riuscito ad aiutarlo ad e ... milano.corriere.it Milano, bimbo soffoca al nido durante la merenda: inchiesta della Procura per lesioni gravissimeIl piccolo di 18 mesi, è rimasto in ipossia per circa 27 minuti dopo che un pezzo di focaccina gli si è bloccato nella trachea. Ora è ricoverato in una struttura riabilitativa ... affaritaliani.it IlNidoDelPellicano (@NidoPellicano) / Posts / X x.com