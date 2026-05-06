Praiano abusi edilizi | sequestrata area di 2000 mq denunciato responsabile

Nella zona di Praiano, sulla Costiera Amalfitana, le autorità hanno eseguito un sequestro di un'area di circa 2000 metri quadrati a causa di abusi edilizi. Contestualmente, è stato denunciato il responsabile per violazioni di norme urbanistiche e ambientali. L'intervento si inserisce nelle operazioni di controllo sul territorio per contrastare il fenomeno degli abusi edilizi. La zona interessata si trova nel cuore della regione e le verifiche sono state condotte dalle forze di polizia.

Abusi edilizi nel cuore della Costiera Amalfitana. A Praiano, le Fiamme Gialle hanno sequestrato un’area di circa 2000 metri quadrati, denunciando il responsabile per violazioni urbanistiche e ambientali. L’operazione è stata condotta dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, attraverso il personale della Sezione Operativa Navale di Salerno, in collaborazione con la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico del Comune di Praiano. Area vincolata trasformata senza autorizzazioni. L’area, sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico, risultava interessata dalla realizzazione di diverse opere abusive.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Praiano, abusi edilizi: sequestrata area di 2000 mq, denunciato responsabile Notizie correlate Abusi edilizi a Ischia: sequestrata area di 12mila mq sul Sentiero delle BaieDieci manufatti, muri di contenimento e sbancamenti non autorizzati in una zona panoramica di Barano, sull'isola d'Ischia. Castel Morrone, scarichi di letame in fogna e abusi edilizi: sequestrata azienda e denunciato imprenditoreTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali, che la Provincia di Caserta sta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Praiano, abusi edilizi a picco sul mare: denunciato il responsabile. Abusi edilizi a Praiano, sequestrata area di 2000 mq: denunciato il responsabileStampaIl Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli mediante personale della Sezione Operativa Navale di Salerno, unitamente a personale della Polizia Locale e Ufficio Tecnico del ... salernonotizie.it Praiano, sequestrata area di 2mila metri quadrati: scoperti terrazzamenti e un appartamento abusivoUn'area di circa 2mila metri quadrati è stata sequestrata a Praiano nell'ambito di un'operazione condotta dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli attraverso il personale de ... ilvescovado.it