Abbattiamo il Muro la chiusura di Laura Nargi | una donna un anno un tradimento

Da avellinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha deciso di chiudere una campagna elettorale che si era sviluppata intorno all’immagine di un muro. La sua decisione arriva a un anno dall’inizio del percorso e segue un episodio di tradimento. La comunicazione si è concentrata sulla fine di questa iniziativa, evidenziando la decisione di mettere fine alla campagna e alle sue rappresentazioni. La scelta ha avuto un impatto nel contesto politico e mediatico, attirando l’attenzione sull’evento e sulle motivazioni alla base della conclusione.

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C'è qualcosa di teatrale, e non nel senso nobile del termine, nella chiusura di una campagna elettorale costruita attorno all'immagine di un muro. I muri, nella retorica politica italiana, hanno una fortuna che non conosce stagioni: si abbattono, si rialzano, si evocano, si agitano come. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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