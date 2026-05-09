Parchi senza barriere | la proposta di Laura Nargi per una città più inclusiva
Una proposta riguarda i parchi della città, con l’obiettivo di renderli accessibili e curati ugualmente per tutti. La proposta viene avanzata da una figura pubblica che chiede di eliminare ogni differenza tra le aree verdi, affinché siano fruibili senza barriere o discriminazioni. La richiesta si concentra sulla necessità di mantenere gli spazi aperti in modo uniforme, senza privilegiare alcune zone rispetto ad altre.
Laura Nargi propone una visione chiara: ogni parco della città deve essere curato allo stesso modo, senza gerarchie né differenze di serie. Dalla Villa Comunale al Parco Santo Spirito, fino ai piccoli parchi di quartiere, l’attenzione deve essere uniforme, perché lo spazio pubblico è il primo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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