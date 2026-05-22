Nella giornata del 22 maggio 2026, studenti e insegnanti si sono riuniti per ricordare una persona scomparsa, partecipando a un minuto di silenzio. Durante l’evento, è stato inaugurato un murales composto da fotografie che rappresentano vari momenti di vita, con volti e culture diverse tra loro. L’opera si propone di celebrare la memoria e la diversità culturale, con l’intento di mantenere vivo il ricordo della persona amata e di promuovere l’inclusione tra le nuove generazioni.

La Spezia, 22 maggio 2026 – “Aba guardi da lassù, ma resti per sempre qui”. Un murales di scatti – bellissimi –, ritagli di momenti di vita, volti e culture diverse e lontane tra loro che oggi convivono sotto lo stesso cielo. È il risultato di un progetto più ampio che ieri ha unito balli, canzoni, letture e, per l’appunto, fotografie e pensieri, nella grande festa finale “ Viaggio attraverso le culture “ – iniziativa facente parte del progetto ministeriale “ Get Up - DesTeenazione “. Una giornata ideata e organizzata dagli studenti dell’Istituto Einaudi-Chiodo, con il supporto dei docenti, che è andata in scena ieri al palazzetto dello sport “ A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Aba, vegli da lassù ma sei qui”. Minuto di silenzio, gli studenti celebrano le culture: “Lui avrebbe voluto questo”

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