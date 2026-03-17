Iran Trump | Un ex presidente Usa mi ha detto che avrebbe voluto fare lui intervento

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un ex capo dello Stato gli avrebbe confidato di aver desiderato intervenire contro l’Iran durante il suo incarico. La conversazione sarebbe avvenuta di recente, secondo quanto affermato, e riguarda un rimpianto espresso riguardo a decisioni passate. Nessun dettaglio su chi sia l’ex presidente coinvolto o il contenuto preciso della conversazione è stato fornito.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che un ex presidente gli avrebbe recentemente confidato di aver rimpianto di non aver intrapreso azioni contro l’Iran durante il suo mandato alla Casa Bianca. “Ho parlato con un certo presidente, che mi piace, in realtà un ex presidente. Mi ha detto: ‘ Vorrei averlo fatto io ‘. Ma non l’ha fatto. Io lo sto facendo”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. “Non voglio metterlo in imbarazzo. Sarebbe molto dannoso per la sua carriera, anche se non ha una carriera “, ha aggiunto il tycoon. Questo articolo Iran, Trump: "Un ex presidente Usa mi ha detto che avrebbe voluto fare lui... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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