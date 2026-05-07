Selva Malvezzi è salva nasce il nuovo polo per l’infanzia

I residenti, il Comune e la Regione hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione di un nuovo polo per l'infanzia nella frazione di Selva Malvezzi, in provincia di Bologna. L'evento si è svolto ieri mattina con il taglio del nastro, segnando la riapertura del plesso scolastico che si era rischiato di chiudere. La decisione di mantenere attivo il centro ha coinvolto anche il quotidiano locale, che ha seguito la vicenda.

MOLINELLA (Bologna) Una battaglia che, con il taglio del nastro di ieri mattina, si può dire vinta quella di residenti, Comune, Regione e anche del ‘Carlino’, per non far chiudere il plesso scolastico di Selva Malvezzi, frazione della Bassa bolognese. Questo storico borgo, che si erge fiero in territorio di Molinella, dopo aver subito danni innumerevoli con le alluvioni del 2023 e del 2024, rischiava di perdere anche l’unica scuola del paese. Da lì ne è nata una lunga crociata da parte dei cittadini ed ecco che ieri è stato inaugurato un progetto educativo pilota voluto fortemente anche dall’assessora regionale all’Istruzione, Isabella...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Selva Malvezzi è salva, nasce il nuovo polo per l’infanzia Notizie correlate Potenza rivoluziona l’asilo: nasce il nuovo Polo dell’Infanzia? Cosa sapere Il Comune di Potenza avvia il percorso Il Polo dell'Infanzia l'11 giugno 2026. Selva Malvezzi, rinasce la scuola: "Risposta ai bisogni delle famiglie"Dove c’è una scuola che rinasce, c’è una frazione che non ‘muore’: è la storia del piccolo plesso scolastico di Selva Malvezzi che, a rischio... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Selva Malvezzi è salva, nasce il nuovo polo per l’infanzia; Selva Malvezzi, rinasce la scuola: Risposta ai bisogni delle famiglie. Selva Malvezzi, rinasce la scuola: Risposta ai bisogni delle famiglieInaugurato il polo 0-6 nel territorio colpito dall’alluvione, grazie anche alla battaglia del Carlino. Investiti centomila euro, l’assessore Conti aveva voluto fortemente l’apertura: Modello da segui ... ilrestodelcarlino.it Selva Malvezzi è salva, l’asilo delle polemiche rilancia e non chiude grazie a Regione e ComuneMolinella (Bologna), 25 novembre 2025 – Il nido ‘ricostruito’. Non si tratta di una tana sull’albero di un qualche piccolo animale del bosco, ma della scuola di Selva Malvezzi, frazione a pochi ... ilrestodelcarlino.it #Scuola. A Selva Malvezzi, in provincia di Bologna, un nuovo polo 0-6 anni: parte un progetto sperimentale dedicato alla riorganizzazione dei servizi educativi e scolastici. La #notizia regioneer.it/Scuola-progett… x.com Inaugurazione Polo per l'Infanzia 0-6 anni. Via Selva 55/D Mercoledì 6 maggio 2026 ore 9:30 https://www.comune.molinella.bo.it/it/news/inaugurazione-del-polo-per-l-infanzia-0-6-anni-di-selva-malvezzi - facebook.com facebook