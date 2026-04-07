A Centocelle è stato inaugurato un nuovo locale chiamato “Piccolo forno”. Il negozio offre pane artigianale preparato in loco e caffè specialty proveniente da diverse regioni. La struttura si trova in una zona frequentata e ben collegata del quartiere. La giornata di apertura ha visto la partecipazione di clienti e passanti che hanno potuto assaggiare i prodotti fin dal mattino. La gestione del locale ha annunciato l’intenzione di proporre anche altri prodotti tipici e specialità locali.

Nel cuore di Centocelle, uno dei quartieri più vivaci e autentici di Roma, ha appena aperto un forno che mette insieme due mondi solo all'apparenza lontani: quello del pane artigianale e quello del caffè specialty, e in mezzo tutto il buono dell'artigianalità con proposte di alta viennoiserie e pizza in teglia e alla pala. L'idea è di Daniele Di Grazia e Crtistian Piccolo con alle spalle esperienze importanti nel settore, il primo docente di panificazione e pizzeria del Gambero Rosso Academy e da anni consulente di aziende importanti e giovani startup, il secondo vanta percorsi in forni storici di livello. La location è stata pensata a misura di gusto e il brand ‘Piccolo Forno' sintetizza bene l'importanza per le materie prime a Km0, il mercato rionale è a pochi metri, standard di qualità elevati e l'attenzione verso la clientela. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Centocelle apre “Piccolo forno”, dal pane artigianale al caffè specialty

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