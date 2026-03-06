Domani a San Paolo si disputa un match importante tra Ariete Pvp e Florenzo Carpe Diem, con inizio alle 18. La partita, valida per i play off, vede gli arbitri Baldi Forti e Lagonigro dirigere il confronto. Si tratta di una sfida di rilievo nella corsa alle qualificazioni, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo.

Un match che vale i play off. Gara di cartello domani a San Paolo (inizio alle 18, arbitri Baldi Forti e Lagonigro) dove l’Ariete Pvp ospita il Florenzo Carpe Diem per una sfida che vale tantissimo in ottica post-season. Le due squadre sono appaiate in classifica nel girone F di serie B2 femminile e sono le più immediate inseguitrici della capolista Genova. Florenzo arriva a questa sfida dopo il bel successo casalingo contro la Liberi e Forti, Prato dalla vittoria esterna sul terreno del Perullo Livorno. All’andata vinse il Carpe Diem al quinto set, con Prato che gettò al vento più di un’occasione per portare a casa il match. Da quella gara, però, di cose ne sono cambiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ariete Pvp-Florenzo Carpe Diem: super match

