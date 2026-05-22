A Tuscania uno spettacolo scritto e autofinanziato da giovani attori dai 13 ai 17 anni
A Tuscania si svolgeranno due serate di spettacolo al teatro Pocci, in via Consalvi 22, nelle date del 21 e 22 maggio alle ore 21. La rappresentazione è stata scritta e autofinanziata da un gruppo di giovani attori, di età compresa tra i 13 e i 17 anni. La rappresentazione, ideata e portata avanti da questi ragazzi, si inserisce nel panorama culturale locale e sarà accessibile al pubblico in entrambe le serate.
A Tuscania in scena la cultura, la dedizione e l'impegno di un gruppo di ragazzi dai 13 ai 17 anni. Venerdì 21 e sabato 22 maggio, infatti, al teatro Pocci di via Consalvi 22, alle 21, va in scena “..Miranda?”, una commedia scritta, interpretata e autofinanziata da un gruppo di giovani ragazzi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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