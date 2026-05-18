Per quelli come loro con attori dai 9 ai 17 anni al teatro Rasi

Al teatro Rasi prende il via la rassegna “Per quelli come loro”, uno spettacolo che vede protagonisti giovani attori tra i 9 e i 17 anni. La serie di rappresentazioni si concentra su figure che hanno lasciato un segno nella storia civile e culturale recente, tra cui personaggi come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Tina Anselmi, Rosa Parks, Margherita Hack e Rita. Lo spettacolo vuole offrire uno sguardo su vite e impegni di personaggi che hanno influenzato il mondo, attraverso la interpretazione di giovani attori.

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