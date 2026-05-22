A rischio Frecce e Regionali per lo sciopero nazionale
Il 29 maggio si terrà uno sciopero nazionale che interesserà diversi settori, tra cui il trasporto ferroviario. Il personale delle compagnie appartenenti al Gruppo FS, come Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, ha deciso di aderire alla protesta. La giornata di mobilitazione potrebbe causare disagi ai viaggiatori che utilizzano i treni delle linee regionali e delle Frecce. La sospensione delle attività si protrarrà per tutto il giorno, con possibili variazioni negli orari e nelle frequenze dei treni.
Lo sciopero nazionale del 29 maggio coinvolge, oltre ad altri settori, anche il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e compoterà disagi il trasporto ferroviario. L'agitazione sindacale prenderà il via dalle ore 21:00 di giovedì 28 maggio e si concluderà alle ore 21:00 di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Io non riesco a tornare a Bari con la moto con questa stanchezza e questa pioggia, per vedere le frecce tricolori.. Rischio di farmi male. Se le fanno e qualcuno riesce a fare qualche bella foto o qualche video, ce le può mandare via WhatsApp al 3791664437 facebook
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Daniele Vasilevski (@Daniele_V94) / Posts / X x.com
Undicimila pendolari in carrozza. Rischio sovraccarico delle linee con l’arrivo di nove frecce francesiArezzo, 11 marzo 2026 – Da Arezzo a Firenze. O da Montevarchi, San Giovanni, Figline. E viceversa: l’esercito dei pendolari che fa su è giù verso il capoluogo, che sia per studio o per lavoro. Gli ... lanazione.it