A rischio Frecce e Regionali per lo sciopero nazionale

Il 29 maggio si terrà uno sciopero nazionale che interesserà diversi settori, tra cui il trasporto ferroviario. Il personale delle compagnie appartenenti al Gruppo FS, come Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, ha deciso di aderire alla protesta. La giornata di mobilitazione potrebbe causare disagi ai viaggiatori che utilizzano i treni delle linee regionali e delle Frecce. La sospensione delle attività si protrarrà per tutto il giorno, con possibili variazioni negli orari e nelle frequenze dei treni.

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