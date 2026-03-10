Mercoledì 11 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore che interesserà il settore ferroviario in Italia. Durante questa giornata potrebbero verificarsi disagi sulla circolazione di treni di diverse categorie, tra cui Frecce, Intercity e regionali. La mobilitazione coinvolge vari settori e potrebbe causare cancellazioni e ritardi su molte tratte in tutto il paese.

Mercoledì 11 marzo 2026 potrebbe essere una giornata complicata per chi deve viaggiare in treno. È stato infatti proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà diversi settori, compreso il trasporto ferroviario, con possibili ripercussioni sulla circolazione dei treni in tutta Italia. L’agitazione sindacale potrebbe causare ritardi, cancellazioni e modifiche al servizio sia per i treni a lunga percorrenza sia per quelli regionali. I disagi riguarderanno in particolare i collegamenti gestiti dalle principali compagnie ferroviarie, con effetti su pendolari e viaggiatori. Lo sciopero è stato indetto da alcune sigle sindacali di base che hanno proclamato una mobilitazione generale di 24 ore con manifestazioni in diverse città italiane. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sciopero treni 11 marzo 2026: a rischio Frecce, Intercity e regionali

Articoli correlati

Sciopero Italo l’11 marzo 2026, a rischio l’alta velocità in Italia: orari ed elenco dei treni garantitiSciopero del personale Italo domani, mercoledì 11 marzo 2026: possibili disagi per i treni dalle 9:01 alle 16:59.

Lavori alla stazione di Ciampino: modifiche ai treni Regionali e Intercity dal 3 al 6 gennaio 2026Dal 3 al 6 gennaio 2026, per lavori programmati nella stazione di Ciampino da una società esterna al Gruppo FS, alcuni treni del Regionale di...

Contenuti e approfondimenti su Sciopero treni

Temi più discussi: Sciopero dei treni 9 e 11 marzo 2026: fasce di garanzia e treni garantiti Frecce, Italo e regionali; Sciopero oggi e settimana nera per chi viaggia: il 9 marzo stop generale, poi treni e voli fino al 18. Le date e le fasce di garanzia; Scioperi, marzo ad alta pressione: dai treni agli aerei, tutte le giornate a rischio; Sciopero dei trasporti marzo 2026: calendario e orari città per città.

Sciopero di Italo l’11 marzo 2026, orari e fasce di garanzia per i treni alta velocitàIl personale della società privata di trasporti con treni ad alta velocità Italo sciopererà per mezza giornata l’11 marzo, causando disagi ... quifinanza.it

Sciopero treni Italo, treni garantiti l’11 marzo 2026Sciopero treni Italo l’11 marzo 2026: orari dello stop dalle 9:01 alle 16:59 e lista ufficiale dei treni garantiti. trasporti-italia.com

Sciopero Generale del 9 Marzo: Scuola e Sanità a rischio. Trasporti Esclusi Ma 11 Marzo Stop dei Treni Link al primo commento - facebook.com facebook

Sciopero treni, disagi limitati in Friuli Venezia Giulia. Alcune cancellazioni a Trieste ma maggior parte dei convogli rimane al momento garantita #ANSA x.com