La fontana dell’artista Piscitelli si trova a Manfredonia ed è stata realizzata dallo scultore originario di Giovinazzo, in Puglia. L’opera è di grande rilievo storico e rappresenta un esempio significativo dell’arte pubblica locale. Lo scultore ha vissuto in Puglia e la sua creazione si distingue per dettagli artistici e collocazione geografica. Esiste una fontana simile, in parte, in un’altra località della regione.

Manfredonia – FU scolpita dallo scultore di origine di Giovinazzo di Puglia, dove esiste una fontana simile alla nostra,anche se il suo cognome è campano – ma ha sempre vissuto in Puglia. Lui, si chiamava Tommaso Piscitelli, la fontana fu commissionata dal fascio, negli anni ’30, dal duce in persona. La fontana Piscitelli è un’opera che simboleggia la forza e la storia del fascismo e della nostra città, come tutto rappresentava quegli anni la nostra Penisola. All’inizio della sua storia fu ubicata in Piazza Duomo a Manfredonia, e lì rimase fino al 1967. Poi per 36 anni smontata e abbandonata in vari magazzini del nostro Comune. Quando decisero di fare il nuovo lungomare di Siponto e una grande Piazza nell’area della chiesa di Sant’Andrea, si pensò di ristrutturare la famosa fontana che odorava ancora di polvere di storia antica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’importanza storica della fontana dell’artista Piscitelli

Velocità in F1: l'importanza della ricarica elettrica e dell'aerodinamicaLe innovazioni tecniche nel settore automobilistico, in particolare nel campo delle power unit di ultima generazione, stanno rivoluzionando il modo...

Leggi anche: Artista e storica parrucchiera: lacrime e dolore per la morte di Marina

Contenuti e approfondimenti su L'importanza storica della fontana....

Discussioni sull' argomento Perché Orbán tradisce la storia ungherese; Dagli Emirati Arabi alla Spagna, la latitanza di sei super ricercati.

Omicidio Piscitelli: Cioffredi (Libera Lazio), sentenza importante ma stupisce il mancato riconoscimento dell’aggravante mafiosaLa condanna all’ergastolo per Raul Esteban alias Musumeci per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli rappresenta una sentenza importante, ma stupisce il mancato riconoscimento dell’aggravante mafiosa. Le ... agensir.it

Omicidio Piscitelli: pm, killer ha mostrato grande freddezzaIl killer di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio freddato a Roma nell'agosto del 2019, ha mostrato grande freddezza e professionalità colpendolo alle spalle con un solo colpo che coglie la ... ansa.it

Condividiamo una riflessione della prof.ssa *Tiziana Anna Piscitelli*: _"Ci sono argomenti che ci interessano ma che temiamo. Anche questa volta insieme ci siamo immedesimati in personaggi e discorsi che fanno parte della nostra talvolta tormentata umanit - facebook.com facebook