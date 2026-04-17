Ex Libris alla Cattolica nuova mostra d’arte con le opere dello scultore Mario Branca

Lunedì 20 aprile nel campus piacentino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si inaugura la mostra intitolata “Ex Libris”, dedicata alle opere dello scultore Mario Branca. L’esposizione presenta una serie di sculture realizzate dall’artista, visibili al pubblico fino a una data ancora da comunicare. L’evento si svolge negli spazi universitari e si rivolge sia agli studenti sia a tutti coloro interessati all’arte contemporanea.