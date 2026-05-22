A piazzale Loreto c’è ancora posto | intimidazioni anarchiche contro FdI a Colleferro

A Colleferro, sulla saracinesca della sede elettorale di Fratelli d’Italia, sono state trovate scritte con vernice nera che, ancora una volta, rappresentano intimidazioni di natura anarchica. Le vetrine sono state imbrattate con frasi offensive, mentre sul piazzale della città si segnala che ci sono ancora posti disponibili, senza che siano state segnalate conseguenze o interventi immediati. La vicenda si inserisce nel quadro di azioni vandaliche che colpiscono più frequentemente le sedi di partito in diverse zone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui