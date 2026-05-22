A piazzale Loreto c’è ancora posto | intimidazioni anarchiche contro FdI a Colleferro
A Colleferro, sulla saracinesca della sede elettorale di Fratelli d’Italia, sono state trovate scritte con vernice nera che, ancora una volta, rappresentano intimidazioni di natura anarchica. Le vetrine sono state imbrattate con frasi offensive, mentre sul piazzale della città si segnala che ci sono ancora posti disponibili, senza che siano state segnalate conseguenze o interventi immediati. La vicenda si inserisce nel quadro di azioni vandaliche che colpiscono più frequentemente le sedi di partito in diverse zone.
Proseguono le intimidazioni anarchiche con le solite scritte vergate di nero, stavolta a Colleferro, sulla saracinesca della sede elettorale di Fratelli d’Italia. La scritta riporta un tormentone macabro ben noto: «A piazzale Loreto c’è ancora posto», con tanto di “A” cerchiata come rivendicazione antagonista. È stato il candidato sindaco di FdI, Stefano Arcari, a denunciare l’accaduto in un video sui social, sottolineando che «qualcuno ha pensato bene di imbrattare la sede del nostro comitato elettorale. Minacce che non ci intimoriscono. Andremo avanti per il futuro della nostra città, consapevoli della forza delle nostre idee». Sul caso sono state aperte delle indagini: al vaglio i filmati ripresi da alcune telecamere della zona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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