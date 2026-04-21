Addio automotive? Le imprese diversificano ma serve una politica industriale efficace

L’industria automobilistica sta attraversando un momento difficile, con una diminuzione della produzione, la chiusura di alcuni stabilimenti e una conseguente perdita di posti di lavoro. Le aziende del settore stanno cercando di diversificare le proprie attività, ma le prospettive a breve termine restano incerte. Questa situazione evidenzia le sfide di un comparto che, fino a poco tempo fa, rappresentava un pilastro importante dell’economia.

di Giuseppe Calabrese e Francesco Zirpoli (fonte: lavoce.info ) La crisi dell’industria dell’auto L’industria automobilistica attraversa una fase di contrazione caratterizzata da cali di produzione, chiusure di stabilimenti e perdite occupazionali, con prospettive poco favorevoli nel breve periodo. A livello europeo e in particolare nazionale, la crisi è il risultato della combinazione di diversi fattori: la debolezza della domanda, la crescente competizione internazionale, l’aumento dei costi – soprattutto energetici nel caso italiano – e le incertezze legate alla transizione verso nuove motorizzazioni. In questo contesto, la diversificazione produttiva emerge come una possibile risposta strategica per contrastare il calo delle vendite e ridurre il rischio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio automotive? Le imprese diversificano, ma serve una politica industriale efficace Notizie correlate Leggi anche: Europa: per una cooperazione più efficace serve coerenza tra politiche e fondi Contenuti e approfondimenti Si parla di: Addio automotive?; Incentivi veicoli commerciali 2026, in arrivo nuovi bonus auto per PMI e professionisti: le categorie ammesse. Imprese, addio all’obbligo sui dati degli aiuti pubbliciVerrà meno l’obbligo per le imprese di pubblicare nel proprio bilancio o sul sito aziendale le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, contributi, ricevuti da pubbliche amministrazioni - qualora ... unionesarda.it