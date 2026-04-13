Ennesimo episodio di vandalismo nei parchi pubblici di Rho, questa volta nel Parco della Legalità. Alcuni ignoti hanno danneggiato e distrutto diversi cartelli presenti nell’area, causando danni alla segnaletica e disturbando la fruizione degli spazi verdi. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto per avviare le indagini e individuare i responsabili di questo gesto.

Ennesimo atto di vandalismo nei parchi pubblici di Rho. Questa volta i soliti ignoti hanno preso di mira il Parco della Legalità di via San Bernardo, voluto e realizzato dagli studenti del Liceo Majorana e negli ultimi anni diventato punto di riferimento per tutta la città sul fronte della lotta a ogni mafia e dell’impegno per costruire legalità. I vandali hanno staccato e distrutto i cartelli che erano stati realizzati dagli studenti dell’istituto Cannizzaro, li hanno strappati e buttati per terra. Poi hanno danneggiato anche le bacchette di legno attorno agli alberi piantumati lo scorso anno. Una segnalazione arrivata al Comune descrive alcuni ragazzini all’opera con l’aiuto di un adulto: se questa ricostruzione fosse confermata rende l’atto ancora più grave.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandali al Parco della Legalità. Cartelli distrutti

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