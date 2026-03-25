Fiumicino al via i lavori di riqualificazione del parco delle Idee | nuovi giochi e aree più sicure

A Fiumicino sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco delle Idee, un progetto annunciato da tempo e che coinvolge interventi di miglioramento delle aree verdi e dei giochi presenti. Le operazioni sono state avviate in seguito a segnalazioni, incontri e sopralluoghi con la partecipazione dei cittadini. La riqualificazione prevede installazioni di nuovi giochi e interventi per aumentare la sicurezza dell’area.

Fiumicino, 25 marzo 2026 – Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione del parco delle Idee, primo passo concreto di un percorso avviato da tempo e costruito attraverso segnalazioni, incontri e sopralluoghi condivisi con la cittadinanza. Un intervento atteso, che segna l’inizio di una nuova fase per gli spazi pubblici del quartiere Parco Leonardo. Nel dettaglio, il progetto per il parco delle Idee prevede la rimozione dei giochi non più sicuri, la sostituzione della pavimentazione antitrauma e l’installazione di nuove attrezzature ludiche, tra cui uno scivolo e una palestrina. Gli interventi comprendono inoltre una pulizia generale dell’area, la potatura del verde, la sostituzione delle panchine e il ripristino dell’impianto di irrigazione, insieme alla sistemazione della fontanella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Riqualificazione degli spazi ludici: via al restyling completo delle aree giochi cittadineCEGLIE MESSAPICA - L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica accelera sul fronte della riqualificazione urbana con un piano integrato di... Leggi anche: Lanciano, il parco giochi “Orso Bernardo” chiude a marzo per lavori di riqualificazione Una raccolta di contenuti su Fiumicino al via i lavori di... Temi più discussi: Ponte dei Congressi, via libera ai lavori: Anas ha aggiudicato la gara per la sua realizzazione; Focene, al via i lavori al Parco Azzurra Matiddi; Avviati i lavori per un nuovo edificio quadrifamiliare a Fiumicino; Capannelle, al via i lavori sulle piste: il Comune pronto a rilanciare l’ippodromo. Fiumicino, al via i lavori di riqualificazione del parco delle Idee: nuovi giochi e aree più sicureLa riqualificazione dei parchi rappresenta da sempre una priorità per il Comitato di Quartiere Parco Leonardo, che ha più volte evidenziato il ruolo centrale delle aree verdi come luoghi di ... ilfaroonline.it Fregene, al via la riqualificazione del parco di via Maiori: gli interventiFiumicino, 17 marzo 2026 – Rientra tra le attività di sistemazione e valorizzazione dei parchi del territorio l’intervento avviato oggi presso il parco di via Maiori, a Fregene. I lavori, attesi da te ... ilfaroonline.it @larepubblica Labbra screpolate e sguardo teso: segnali che hanno subito insospettito i controlli all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Dettagli apparentemente minimi, ma tipici di chi ingerisce ovuli di droga e cerca di evitare di bere per ore per non c - facebook.com facebook Da Roma Fiumicino Flotilla aerea con aiuti per Cuba, 'un gesto di solidarietà'. Tra i partecipanti Mimmo Lucano membro del Gruppo della Sinistra al Parlamento europeo #ANSA x.com