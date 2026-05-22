A Milano il caldo inizia a fare sul serio

A Milano si sta facendo sentire un caldo intenso, tipico delle giornate estive. Le temperature sono salite sopra i valori stagionali e il clima si presenta afoso, con l’afa che si fa sentire nelle ore più calde. Le previsioni indicano che questa ondata di calore durerà ancora alcuni giorni, influenzando le attività quotidiane e il traffico cittadino. Le temperature massime sono aumentate rispetto alle settimane precedenti, portando i cittadini a cercare refrigerio e sollievo in locali climatizzati o in zone ombreggiate.

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