A Milano il caldo inizia a fare sul serio
A Milano si sta facendo sentire un caldo intenso, tipico delle giornate estive. Le temperature sono salite sopra i valori stagionali e il clima si presenta afoso, con l’afa che si fa sentire nelle ore più calde. Le previsioni indicano che questa ondata di calore durerà ancora alcuni giorni, influenzando le attività quotidiane e il traffico cittadino. Le temperature massime sono aumentate rispetto alle settimane precedenti, portando i cittadini a cercare refrigerio e sollievo in locali climatizzati o in zone ombreggiate.
Caldo vero. Intenso e dal sapore estivo. È quello che avvolgerà Milano in questi giorni di fine maggio. Tutto merito dell’anticiclone, come hanno precisato i meteorologi di 3Bmeteo.“Sulla nostra regione il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato nei prossimi giorni, con le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dopo Milano Imoco
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Non so da voi, ma a Milano è estate. C’è la luce dell’estate e il caldo dell’estate e l’odore dell’estate in città. Io sono sopravvissuta ad un altro inverno ma soprattutto ad un’altra fottuta primavera e chi cazzo l’avrebbe mai detto. x.com
TUTTE CONFERME, CALDO A OVEST, 30 C A MILANO, TORINO, ROMA E FIRENZE E BOLOGNA, PIU' FRESCO ALTROVE Vi piacciono i colori caldi?? Eccovi accontentati !! Previsione del modello europeo, su elaborazione grafica meteociel, con le tempera facebook
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