Tonali Juventus il Real Madrid può fare sul serio | il Newcastle direbbe di sì a questa offerta! Le ultime sul centrocampista

Il Real Madrid sta valutando un'offerta per Tonali, mentre il Newcastle avrebbe già dato il suo consenso. La Juventus è coinvolta in trattative con diverse squadre e il centrocampista è al centro di discussioni di mercato. I blancos si inseriscono nella corsa al giocatore, sfidando altre grandi squadre europee. La situazione resta aperta e le trattative continuano senza conferme ufficiali.

Tonali Juventus, i blancos si inseriscono nella serrata corsa al forte centrocampista sfidando le big. Le ultimissime sul regista della Nazionale. Il mercato internazionale si accende improvvisamente attorno al futuro di Sandro Tonali. Le indiscrezioni provenienti dall'estero delineano uno scenario intrigante per la carriera del centrocampista. Il giocatore si è trasferito al Newcastle, diventando rapidamente un perno per il club inglese. Le sue ottime prestazioni fornite in Premier League hanno attirato l'attenzione delle più importanti dirigenze europee, pronte a scatenare un'asta milionaria durante la prossima sessione estiva di trasferimenti. Tonali Juventus, tutti i dettagli del colpo (im)possibile: il Newcastle lo lascerà partire solo di fronte a questa offerta. Il prezzo. Tonali Juventus, la folle e inarrivabile richiesta economica del club inglese allontana il centrocampista dal nostro... Tutti vogliono Tonali: la Juve lo sogna, le big di Premier si muovono e spunta anche il Real; Occhio Juventus, su Tonali si fionda il Real Madrid: il retroscena allo stadio; Dall'Inghilterra - Tutti vogliono Tonali: non solo Juventus, ora c'è anche il Real Madrid; Tonali può lasciare il Newcastle, può tornare in Serie A: il Napoli è in prima fila. Occhio Juventus, su Tonali si fionda il Real Madrid: il retroscena allo stadio. Il Real Madrid segue Sandro Tonali: osservatori al match Newcastle-Manchester City di FA Cup. Arsenal e City interessati, possibile asta da 100 milioni in estate. Si complica la pista Juventus per l'i ... Dall'Inghilterra: il Real Madrid punta Tonali. Obiettivo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione, Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 della nazionale azzurra, potrebbe lasciare il suo attuale club, il Newcastle... Il sogno Tonali è destinato a restare tale. Il motivo sta nelle cifre altissime a cui è pronto a salire il prezzo del suo cartellino in virtù del pressing di altri club inglesi, addirittura sino a 90-100 milioni di euro. Stop al sogno del grande colpo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sul canale YT di Fabrizio Romano, la Juventus sarebbe la squadra italiana più interessata a Tonali. Il vero problema risulta essere la richiesta degli inglesi per il centrocampista.