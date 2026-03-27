LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si inizia a fare sul serio con il Passo Tre Termini

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna che include il Passo Tre Termini. La manifestazione è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili dal mattino. La corsa prevede un percorso caratterizzato da salite impegnative e numerosi partecipanti. La copertura in tempo reale consente di seguire passo dopo passo gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. La terza frazione della corsa italiana organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, partirà da Erbusco e arriverà a Iseo, per un totale di 175,5 km. Si riparte dall’incredibile vittoria di Filippo D’Aiuto, che è valsa al corridore della General Store-Essegibi-F.lli Curia anche il primato in classifica. Sarà la tappa più lunga della Settimana Coppi&Bartali 2026, costruita intorno a un circuito che si articola su 42,3 km, da ripetere per tre volte. 🔗 Leggi su Oasport.it

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