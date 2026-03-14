Il 15 marzo a Manfredonia si terrà l'inaugurazione di una panchina lilla, un'iniziativa che coinvolge la comunità locale. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che si riuniranno per celebrare questa installazione simbolica. La panchina, collocata in un punto centrale della città, rappresenta un gesto di sensibilizzazione su temi sociali e comunitari.

Domenica mattina, alle ore 11 presso la Villa Comunale (lato Tommasino), inaugureremo una panchina lilla, simbolo di ascolto, attenzione e consapevolezza. Sedersi su quella panchina vorrà dire fermarsi un momento, riflettere e ricordare che dietro questi disturbi ci sono storie, fragilità e percorsi di cura che meritano rispetto e sostegno. Per richiamare l’attenzione della città su questo tema, la facciata di Palazzo San Domenico e l’ulivo di Piazza Marconi saranno illuminati con luci lilla, colore simbolo della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. Ringrazio la dott.ssa Paola Guerra dell’associazione “Mi Nutro di Vita” per l’impegno e la sensibilità con cui porta avanti questa iniziativa, contribuendo a diffondere informazione e consapevolezza su un tema che riguarda tante famiglie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, il 15 marzo l’inaugurazione della panchina lilla

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