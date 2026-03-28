Manfredonia anche Eva Gini per l’inaugurazione della Bombeer Cup

A Manfredonia si terrà l’inaugurazione della Bombeer Cup, evento sportivo che vedrà la partecipazione di Eva Gini, nota volto di Mediaset. La presenza dell’attrice e presentatrice si aggiunge al programma ufficiale della manifestazione, che coinvolge diverse squadre e atleti. La cerimonia di apertura è prevista nella giornata di domani, con una conferenza stampa e un breve discorso di benvenuto.

Ci sarà anche il volto di Mediaset Eva Gini per l’inaugurazione della Bombeer Cup a Manfredonia. La giornalista sarà una guest star in compagnia di Christian Brocchi e della squadra della Zeta Como, compagine della famosa Kings League IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, anche Eva Gini per l’inaugurazione della Bombeer Cup Articoli correlati Leggi anche: A Manfredonia la Bombeer Cup Manfredonia, il 15 marzo l’inaugurazione della panchina lillaDomenica mattina, alle ore 11 presso la Villa Comunale (lato Tommasino), inaugureremo una panchina lilla, simbolo di ascolto, attenzione e...