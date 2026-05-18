Javier Bardem la frase sulle blacklist e Gaza fa discutere a Cannes 2026

Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2026, Javier Bardem ha fatto una dichiarazione che ha attirato l’attenzione dei media internazionali. L’attore, noto per il suo ruolo nel film “The Beloved”, ha parlato di blacklist e della situazione a Gaza, suscitando reazioni immediate. La sua frase ha generato discussioni tra pubblico e addetti ai lavori, portando a un ampio dibattito sui temi trattati. La dichiarazione ha acceso il dibattito anche sui social media e tra i giornalisti presenti.

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