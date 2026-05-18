Javier Bardem la frase sulle blacklist e Gaza fa discutere a Cannes 2026
Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2026, Javier Bardem ha fatto una dichiarazione che ha attirato l’attenzione dei media internazionali. L’attore, noto per il suo ruolo nel film “The Beloved”, ha parlato di blacklist e della situazione a Gaza, suscitando reazioni immediate. La sua frase ha generato discussioni tra pubblico e addetti ai lavori, portando a un ampio dibattito sui temi trattati. La dichiarazione ha acceso il dibattito anche sui social media e tra i giornalisti presenti.
Javier Bardem, attore spagnolo premio Oscar e protagonista al Festival di Cannes 2026 con il film “The Beloved”, ha tenuto una conferenza stampa che è diventata immediatamente un caso internazionale. Al centro, ancora una volta, la sua presa di posizione netta sulla guerra a Gaza e le presunte ritorsioni che Hollywood riserverebbe a chi osa schierarsi apertamente per la causa palestinese. Quando un giornalista gli ha chiesto se temesse conseguenze professionali per le sue dichiarazioni, Bardem ha risposto con una lucidità disarmante. “ La paura esiste, certo, ma si devono fare le cose anche quando si ha un po’ paura “, ha detto guardando dritto in camera. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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