Salute e prevenzione sabato in piazza Università screening gratuiti promossi dall' Ordine dei tecnici sanitari

Sabato 11 aprile piazza Università accoglierà, dalle ore 9 alle 13, l'evento "18 Professioni. Un patrimonio di competenze per la cura dei cittadini" dedicato a prevenzione e promozione della salute, con screening gratuiti afferenti a diverse specializzazioni sanitarie. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Catania, è organizzata dall’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica (Tsrm) e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Pstrp) di Catania in sinergia con l'assessorato ai Servizi sociali, retto da Serena Spoto. Nelle attività di screening e divulgazione sono coinvolte le 18... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Arriva "Prevenzione è Salute": screening gratuiti e consulenze in piazza VerdiIl 3 febbraio, in piazza Verdi a Palermo, arriverà “Prevenzione è Salute”, campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare,...

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Temi più discussi: Siena in Salute, screening gratuiti per la Giornata Mondiale della Salute 2026; Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; Riparte il tour Croce Rossa Itinerari della salute per la prevenzione cardiovascolare; Prevenzione, venerdì 3 aprile in piazza Vittorio Emanuele il Camper della Salute.

Giubileo Salute. Prevenzione ed educazione sabato nelle piazze di Roma con infermieri e infermieri pediatrici FnopiIniziativa promossa in occasione del Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza episcopale italiana. La Fnopi (Federazione ... quotidianosanita.it

Celano: sabato e domenica prima tappa regionale della Carovana della Prevenzione Komen ItaliaA Celano la prima tappa abruzzese della Carovana della Prevenzione Komen Italia. Il 28 e 29 marzo screening gratuiti e passeggiata solidale ... rete8.it

Giornata Mondiale della Salute, "via i cibi ultra-formulati dalle scuole" - facebook.com facebook

7 Aprile – Giornata Mondiale della Salute La salute è un diritto di tutti. Oggi ci ricorda quanto sia fondamentale garantire cure accessibili, investire nella ricerca e promuovere la #prevenzione. #GiornataMondialeDellaSalute #WorldHealthDay @MinisteroSalut x.com