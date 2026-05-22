A Fabriano nasce Fil Rouge il nuovo hub di Meccano dedicato a innovazione e startup

FABRIANO (AN)- Uno spazio strategico per accompagnare la nascita di nuove imprese, sostenere lo sviluppo tecnologico e connettere talenti, investitori, istituzioni e sistema produttivo. È stato inaugurato nei giorni scorsi a Fabriano “Fil Rouge”, il progetto promosso da Meccano nell’ambito di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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