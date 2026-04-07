Nasce laboratorio dell’innovazione Un incubatore di idee e progetti per startup e imprese di vallata

È stato inaugurato il nuovo laboratorio dell’innovazione chiamato “Casentino Tech Hub Resilia”. Si tratta di un incubatore dedicato a startup e imprese della vallata, pensato per favorire lo sviluppo di progetti e idee innovative. Il centro offre spazi e servizi specifici per le aziende emergenti, con l’obiettivo di supportare la crescita delle attività locali e facilitare l’accesso a risorse tecnologiche. La presentazione ufficiale si è svolta questa settimana.

Con l’apertura di “Casentino Tech Hub Resilia” (CTH Resilia), il nuovo spazio interamente dedicato all’innovazione tecnologica e alla crescita delle competenze digitali, il Casentino compie un passo in avanti sul fronte delle tecnologie, confermando la volontà di un territorio storicamente legato alle proprie radici, di divenire un laboratorio diffuso, un incubatore di idee e progetti di sviluppo tecnologico. L’inaugurazione si svolgerà venerdì 10 aprile alle ore 11. Il Tech Hub - che ha sede nell’edificio interamente ristrutturato dell’ex Consorzio Agrario dietro la stazione ferroviaria di Ponte a Poppi grazie all’impegno, passione e... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nasce laboratorio dell’innovazione. Un incubatore di idee e progetti per startup e imprese di vallata Idee e progetti per la città del futuro: grande partecipazione al 3° Festival dell’Innovazione UrbanaArezzo, 14 marzo 2026 – Idee e progetti per la città del futuro: grande partecipazione al 3° Festival dell’Innovazione Urbana. A Roma nasce un laboratorio di innovazione per leader aziendali e imprenditori visionariA Roma, in un’area strategica del centro città, è nato un programma di alta formazione pensato per imprenditori e top manager che operano in contesti... Temi più discussi: Nasce laboratorio dell’innovazione. Un incubatore di idee e progetti per startup e imprese di vallata; Nasce l'ecosistema dell'innovazione agricola: siglato il Manifesto di intenti del Digi Open Lab; L’Altopiano non deve perdere l’occasione di diventare un laboratorio d’innovazione; Nasce il Centro Studi Software per l’Innovazione Digitale di AssoSoftware. Nasce l’ecosistema dell’innovazione agricola, siglato il Manifesto di intenti del Digi Open LabÈ stato sottoscritto ieri, lunedì 30 marzo, presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, il Manifesto di Intenti del progetto Digi Open Lab, hub sperimentale promosso da Fondazio ... valsesianotizie.it Nasce il laboratorio dell'innovazioneRicerca e sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell’automazione. Dalla sinergia tra Università degli studi di Bergamo e il Gruppo Smi, azienda di San Giovanni Bianco, tra i maggiori costruttori ... avvenire.it #Futuralab, la scommessa di Nicola Chiacchiera: a #Boscotrecase nasce un laboratorio tra tradizione e visione nel segno di #TorreAnnunziata LEGGI NEI COMMENTI - facebook.com facebook Nasce Elettriche il laboratorio delle identità europeiste e transfemministe. Ti aspettiamo il 28 marzo 2026, dalle 18:00 alle 20:00, alla Biblioteca G. Colonna di Santeramo in Colle (BA) Iscriviti tramite link in bio x.com