A Como con un cane non trovi casa | l’incubo di Francesca diventa una petizione

A Como, molte persone incontrano notevoli ostacoli nel trovare un’abitazione che accetti animali domestici. La situazione sta portando alcuni proprietari a intraprendere iniziative pubbliche, come petizioni, per cercare di cambiare le normative o le pratiche del mercato immobiliare. La difficoltà di trovare una sistemazione compatibile con gli animali si sta manifestando come un problema diffuso tra coloro che possiedono cani o gatti e desiderano stabilirsi nella città.

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