A Como con un cane non trovi casa | l’incubo di Francesca diventa una petizione
A Como, molte persone incontrano notevoli ostacoli nel trovare un’abitazione che accetti animali domestici. La situazione sta portando alcuni proprietari a intraprendere iniziative pubbliche, come petizioni, per cercare di cambiare le normative o le pratiche del mercato immobiliare. La difficoltà di trovare una sistemazione compatibile con gli animali si sta manifestando come un problema diffuso tra coloro che possiedono cani o gatti e desiderano stabilirsi nella città.
Cercare casa a Como è già difficile. Farlo con un cane o un gatto, per molti, sta diventando quasi impossibile. C’è chi racconta di appuntamenti saltati appena viene nominato un animale domestico, chi si sente rispondere “niente animali” ancora prima di visitare un appartamento e chi vive con. 🔗 Leggi su Quicomo.it
lawyer Olivia bravely confronts her family's power and finds love in the process.
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