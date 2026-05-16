Paura per una donna a Pisa bloccata in casa con un cane aggressivo | l' intervento e l' epilogo della vicenda
Una donna a Pisa è stata soccorsa dopo essere caduta in casa, dove si trovava con un cane che si è mostrato aggressivo. L’intervento di polizia, vigili del fuoco, personale del 118 e il canile è stato fondamentale per mettere in sicurezza la donna e gestire la situazione. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La vicenda ha coinvolto più servizi di emergenza, che hanno lavorato insieme per risolvere la criticità.
Una donna rimasta bloccata nella propria abitazione insieme a un cane di grossa taglia è stata salvata grazie a un intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei soccorritori a Pisa. L’operazione è stata resa necessaria dopo che il figlio della donna aveva segnalato l’impossibilità di mettersi in contatto con lei dalla sera precedente. L’intervento è stato effettuato nella mattinata di ieri, coinvolgendo Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e operatori del canile convenzionato. L’allarme a Pisa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il figlio della donna, preoccupato per l’assenza di risposte dalla madre dalle ore 21 della sera precedente, ha deciso di rivolgersi alle autorità. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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