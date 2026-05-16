Paura per una donna a Pisa bloccata in casa con un cane aggressivo | l' intervento e l' epilogo della vicenda

Una donna a Pisa è stata soccorsa dopo essere caduta in casa, dove si trovava con un cane che si è mostrato aggressivo. L’intervento di polizia, vigili del fuoco, personale del 118 e il canile è stato fondamentale per mettere in sicurezza la donna e gestire la situazione. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La vicenda ha coinvolto più servizi di emergenza, che hanno lavorato insieme per risolvere la criticità.

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