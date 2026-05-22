Oggi, venerdì 22 maggio, la Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada 2026 di Formula 1 sarà trasmessa in diretta su TV8 alle ore 22:30. La sessione si svolgerà nel tardo pomeriggio, portando gli appassionati italiani a seguire in chiaro uno degli appuntamenti più attesi del weekend. La gara di qualificazione in vista della corsa principale è programmata per questa sera, offrendo agli spettatori l’opportunità di assistere agli sviluppi della competizione prima della gara di domenica.

La Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada 2026 di F1 si disputerà venerdì 22 maggio dalle ore 22:30 del nostro Paese. Ci troviamo al cospetto della sessione utilizzata per stabilire lo schieramento di partenza della Sprint Race di sabato, ovvero la mini-gara che andrà in scena su un terzo della distanza del GP canonico, la quale inizierà alle ore 18:00 italiane di sabato 23. Quello di Montréal è il terzo dei sei Gran Premi nei quali è programmata una Sprint. Abbiamo già visto quelle di Shanghai e di Miami. Nei mesi venturi, i weekend “pesanti” saranno quelli di Silverstone, Zandvoort e Singapore. Dunque, il programma è opposto rispetto al 2025, quando viceversa la maggioranza delle Sprint era stata concentrata nella fase finale della stagione, quest’anno invece più leggero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Canada 2026: programma in chiaro Sprint Qualifying

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