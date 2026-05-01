A che ora Sprint e qualifiche di F1 su TV8 GP Miami 2026 | programma in chiaro

Il quarto fine settimana del campionato mondiale di Formula 1 del 2026 include la seconda Sprint della stagione, che si svolgerà alle 18. La gara sarà trasmessa in chiaro su TV8, accompagnata dalle qualifiche del Gran Premio di Miami. Questo evento rappresenta un momento di interesse per gli appassionati che potranno seguire le sessioni senza abbonamento e conoscere l’andamento delle qualifiche prima della Sprint.

Il quarto weekend del Mondiale 2026 di F1 vedrà la andare in scena la seconda Sprint stagionale, dalle ore 18.00 italiane, seguita dalle qualifiche classiche sul tracciato di Miami, dove si deciderà il secondo vincitore della gara breve, nella quale le Ferrari dovranno provare a rosicchiare punti in classifica alle Mercedes. Nella serata italiana di domani, sabato 2 maggio, alle ore 22.00 italiane, andranno poi in scena le qualifiche classiche del GP di Miami, quarta tappa del Mondiale 2026 di F1. Diretta della Sprint e delle qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Le immagini del quarto GP stagionale della...🔗 Leggi su Oasport.it

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