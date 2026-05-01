Quando la F1 su TV8 oggi | programma Sprint Qualifying GP Miami 2026

Oggi la programmazione di TV8 prevede la trasmissione della Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026 di Formula 1, che si terrà venerdì 1 maggio alle 22:30 in Italia. La gara determina la posizione di partenza per la corsa principale e rappresenta un momento importante nella giornata di eventi sportivi dedicati alla massima categoria automobilistica. La Sprint Qualifying si svolge nella giornata dedicata alle qualifiche ufficiali.

La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026 di F1 avrà luogo venerdì 1 maggio dalle ore 22:30 italiane. Sarà la sessione atta a determinare la griglia di partenza della Sprint Race del sabato, ossia la mini-gara da disputarsi su un terzo della distanza canonica, che comincerà alle ore 18:00 nostrane di sabato 2. Quello di Miami è il secondo dei sei Gran Premi arricchiti da una Sprint. Abbiamo già vissuto quella di Shanghai, dopodiché nei prossimi giorni e mesi assisteremo a quelle di Montréal, Silverstone, Zandvoort e Singapore. Calendario ben diverso rispetto al 2025, quando invece le Sprint erano concentrate a fine stagione. Si tratta di un’inversione di tendenza bella e buona.🔗 Leggi su Oasport.it

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È FINALMENTEEEE RACE WEEEKKKKKK Venerdì 1 maggio Prove Libere 1: ore 18:00 Sprint Qualifying: ore 22:30 Sabato 2 maggio Sprint Race: ore 18:00 Qualifiche: ore 22:00 Domenica 3 maggio Gara: ore 22:00 #motorpaddock365 #F1 #MiamiGP - facebook.com facebook