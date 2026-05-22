A Cecilia Sala il Pegaso della ‘Toscana delle Donne’ | la consegna al Festival Reclaim

Durante la prima edizione del Festival Reclaim a Firenze, promosso dall’organizzazione Cospe, è stata consegnata a Cecilia Sala il Pegaso della Toscana delle Donne. La consegna è avvenuta nelle mani dell’assessora regionale alle pari opportunità, Cristina Manetti. La giornalista è stata premiata per aver ricevuto questo riconoscimento durante l’evento, che si svolge nel capoluogo toscano. La cerimonia si è svolta nel contesto della manifestazione dedicata a tematiche di pari opportunità e diritti.

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