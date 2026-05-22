A Cecilia Sala il Pegaso della ‘Toscana delle Donne’ | la consegna al Festival Reclaim

Da corrieretoscano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima edizione del Festival Reclaim a Firenze, promosso dall’organizzazione Cospe, è stata consegnata a Cecilia Sala il Pegaso della Toscana delle Donne. La consegna è avvenuta nelle mani dell’assessora regionale alle pari opportunità, Cristina Manetti. La giornalista è stata premiata per aver ricevuto questo riconoscimento durante l’evento, che si svolge nel capoluogo toscano. La cerimonia si è svolta nel contesto della manifestazione dedicata a tematiche di pari opportunità e diritti.

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FIRENZE – La giornalista Cecilia Sala ha ricevuto il Pegaso della Toscana delle Donne, consegnato dall’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti nell’ambito della prima edizione del Festival Reclaim, promosso da Cospe e in corso a Firenze. La consegna è avvenuta questo pomeriggio (22 maggio) all’ Impact Hub di via Panciatichi, alla presenza della presidente di Cospe Anna Meli e dell’assessore del Comune di Firenze Giovanni Bettarini. Il riconoscimento, nato all’interno del festival La Toscana delle Donne, viene assegnato dalla Regione Toscana a personalità del giornalismo, della cultura, dei diritti civili e delle istituzioni che si distinguono per l’impegno a favore della parità di genere e del riscatto sociale femminile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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