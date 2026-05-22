A Cecilia Sala il Pegaso della ‘Toscana delle Donne’ | la consegna al Festival Reclaim
Durante la prima edizione del Festival Reclaim a Firenze, promosso dall’organizzazione Cospe, è stata consegnata a Cecilia Sala il Pegaso della Toscana delle Donne. La consegna è avvenuta nelle mani dell’assessora regionale alle pari opportunità, Cristina Manetti. La giornalista è stata premiata per aver ricevuto questo riconoscimento durante l’evento, che si svolge nel capoluogo toscano. La cerimonia si è svolta nel contesto della manifestazione dedicata a tematiche di pari opportunità e diritti.
FIRENZE – La giornalista Cecilia Sala ha ricevuto il Pegaso della Toscana delle Donne, consegnato dall’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti nell’ambito della prima edizione del Festival Reclaim, promosso da Cospe e in corso a Firenze. La consegna è avvenuta questo pomeriggio (22 maggio) all’ Impact Hub di via Panciatichi, alla presenza della presidente di Cospe Anna Meli e dell’assessore del Comune di Firenze Giovanni Bettarini. Il riconoscimento, nato all’interno del festival La Toscana delle Donne, viene assegnato dalla Regione Toscana a personalità del giornalismo, della cultura, dei diritti civili e delle istituzioni che si distinguono per l’impegno a favore della parità di genere e del riscatto sociale femminile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Sullo stesso argomento
“Mettiamo al centro le periferie del mondo” con il Cospe Festival ReclaimFirenze, 19 maggio 2026 - Rivendicare, recuperare, riportare al centro ciò che spesso resta ai margini.
Entrano in ospedale e rubano la medaglia con il Pegaso d’oro della Regione ToscanaLa direttrice generale Casani: ”Rubare quel riconoscimento significa calpestare il ricordo di una stagione di dolore e di straordinaria solidarietà”...
Sgrena, due Simone, Silvia #Romano, Cecilia #Sala, #Flotilla & Co.: inutili esibizionistiche provocazioni e strumentalizzazioni. Anche basta grazie. Servono responsabilità, serietà e lungimiranza. Anche da parte di chi governa. x.com
Pegaso delle Donne a Cecilia Sala, il premio a Firenze facebook
C’è la diffida del Pd: Ora chiudere il Centro di permanenza per i rimpatri. Sala in imbarazzo. reddit
A Cecilia Sala il Pegaso della 'Toscana delle donne': la consegna al Festival ReclaimFIRENZE - La giornalista Cecilia Sala ha ricevuto il Pegaso della Toscana delle Donne, consegnato dall’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti nell’ambito della prima edizione del F ... msn.com
FIRENZE: CECILIA SALA RICEVE IL PEGASO DELLA TOSCANA DELLE DONNEFirenze, 22 mag - La giornalista Cecilia Sala ha ricevuto il Pegaso della Toscana delle Donne, consegnato dall’assessora regionale alle Pari opportunità Cristina Manetti nell’ambito della prima ediz ... 9colonne.it