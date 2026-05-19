Mettiamo al centro le periferie del mondo con il Cospe Festival Reclaim
Il Cospe Festival Reclaim si svolge a Firenze il 19 maggio 2026, con un focus su temi legati alle periferie del mondo. L'evento mira a mettere in evidenza le realtà spesso trascurate o ignorate, attraverso incontri e iniziative che coinvolgono diverse comunità. La manifestazione si propone di valorizzare storie e pratiche di recupero e rivendicazione, promuovendo un'attenzione dedicata alle aree che normalmente si trovano ai margini del discorso pubblico. La giornata si svolge in diverse location della città, coinvolgendo pubblico e partecipanti di varia provenienza.
Firenze, 19 maggio 2026 - Rivendicare, recuperare, riportare al centro ciò che spesso resta ai margini. È questo il senso di Reclaim, la prima edizione del Festival Cospe in programma il 22 e 23 maggio a Firenze, con appuntamenti collegati anche a Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo, due giornate di incontri, panel e performance che mettono in dialogo attivismi, culture e pratiche sociali da diversi continenti, con oltre 50 ospiti internazionali. Il Festival Cospe Reclaim si terrà il 22 e 23 maggio “Costruire dialogo fra territori e generazioni” “Un numero zero che nasce in un periodo storico di profonda incertezza, in cui i... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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