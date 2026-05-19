Mettiamo al centro le periferie del mondo con il Cospe Festival Reclaim

Il Cospe Festival Reclaim si svolge a Firenze il 19 maggio 2026, con un focus su temi legati alle periferie del mondo. L'evento mira a mettere in evidenza le realtà spesso trascurate o ignorate, attraverso incontri e iniziative che coinvolgono diverse comunità. La manifestazione si propone di valorizzare storie e pratiche di recupero e rivendicazione, promuovendo un'attenzione dedicata alle aree che normalmente si trovano ai margini del discorso pubblico. La giornata si svolge in diverse location della città, coinvolgendo pubblico e partecipanti di varia provenienza.

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