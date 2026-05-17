Banca Territori del Monviso | utile a 14,63 milioni e mutui in crescita

La Banca Territori del Monviso ha registrato un utile di 14,63 milioni di euro nel corso dell’ultimo bilancio e ha visto aumentare i mutui del 10% rispetto all’anno precedente. Durante lo stesso periodo, sono stati finanziati progetti sociali per oltre 500.000 euro, contribuendo a sostenere iniziative nel settore sociale e culturale. Questi dati rivelano un andamento positivo in termini di risultati economici e di supporto alle comunità locali. La banca ha anche adottato strategie per favorire la crescita dei prestiti immobiliari e di investimento.

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? Domande chiave Come ha fatto la banca a far crescere i mutui del 10%?. Quali progetti sociali sono stati finanziati con oltre mezzo milione di euro?. Perché l'istituto ha creato uno Young Advisory Board dedicato ai giovani?. Come vengono garantiti i servizi digitali ai soci ipovedenti?.? In Breve Mutui in crescita quasi del 10% e raccolta superiore a 1,62 miliardi di euro.. Crediti deteriorati scesi al 2,28% con Cet1 Ratio fermo al 30,60%.. Alberto Osenda conferma 560mila euro erogati a 300 enti associativi nel 2025.. Nuovi progetti per disabili e giovani con supporto a Salsasio Angels e Tq Braille..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca Territori del Monviso: utile a 14,63 milioni e mutui in crescita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Banca Territori del Monviso, istituto solido e in crescita Sullo stesso argomento Emil Banca, l’utile sfiora 50 milioni: "Mutui e raccolta per 12 miliardi"di Marco Principini BOLOGNA Emil Banca, istituto di credito cooperativo del gruppo Bcc Icrea con filiali in Emilia e nel Mantovano, chiude il 2025... Banca Don Rizzo: utile a 10,7 milioni e crescita record del credito? Cosa sapere Banca Don Rizzo approva bilancio 2025 con utile netto di 10,7 milioni a Alcamo. Banca Territori del Monviso, assemblea soci certifica il bilancio in crescita. L'istituto di credito cooperativo per le comunità, i giovani e l'inclusività #ANSA x.com Banca Territori del Monviso, assemblea soci certifica il bilancio in crescitaUn'assemblea dei soci affollata ha certificato il bilancio in crescita della Banca Territori del Monviso, oggi a Carmagnola, nel Torinese, dove ha sede. (ANSA) ... ansa.it Banca Territori del Monviso, assemblea a Carmagnola il 16 maggioBanca Territori del Monviso conferma il proprio percorso di crescita solido e sostenibile, chiudendo il 2025 con risultati positivi, che verranno presentati durante l'Assemblea dei soci 2026, in progr ... ansa.it