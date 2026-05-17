Banca Territori del Monviso | utile a 14,63 milioni e mutui in crescita
La Banca Territori del Monviso ha registrato un utile di 14,63 milioni di euro nel corso dell’ultimo bilancio e ha visto aumentare i mutui del 10% rispetto all’anno precedente. Durante lo stesso periodo, sono stati finanziati progetti sociali per oltre 500.000 euro, contribuendo a sostenere iniziative nel settore sociale e culturale. Questi dati rivelano un andamento positivo in termini di risultati economici e di supporto alle comunità locali. La banca ha anche adottato strategie per favorire la crescita dei prestiti immobiliari e di investimento.
? Domande chiave Come ha fatto la banca a far crescere i mutui del 10%?. Quali progetti sociali sono stati finanziati con oltre mezzo milione di euro?. Perché l'istituto ha creato uno Young Advisory Board dedicato ai giovani?. Come vengono garantiti i servizi digitali ai soci ipovedenti?.? In Breve Mutui in crescita quasi del 10% e raccolta superiore a 1,62 miliardi di euro.. Crediti deteriorati scesi al 2,28% con Cet1 Ratio fermo al 30,60%.. Alberto Osenda conferma 560mila euro erogati a 300 enti associativi nel 2025.. Nuovi progetti per disabili e giovani con supporto a Salsasio Angels e Tq Braille..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Banca Territori del Monviso, istituto solido e in crescita
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