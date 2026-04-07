Carburanti | continuano a salire i prezzi in Slovenia e Croazia

I prezzi dei carburanti sono in aumento in Slovenia e Croazia, con le nuove tariffe previste in Slovenia a partire da domani, mercoledì 8 aprile. Secondo il quotidiano economico Finance, si attendono incrementi tra i 3 e i 5 centesimi al di fuori della rete autostradale, mentre non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui rincari nelle stazioni di servizio. La situazione riguarda entrambe le nazioni e si riferisce alle variazioni dei costi alla pompa.

Continuano i rincari dei carburanti anche in Slovenia e in Croazia. Nella vicina Repubblica le nuove tariffe dovrebbero scattare domani, mercoledì 8 aprile, ma le stime secondo il quotidiano economico Finance prevedono al di fuori della rete autostradale aumenti tra i 3 e i 5 centesimi, con prezzi (intorno a 1,65 al litro la benzina, 1,85 il diesel). Il Governo si riunirà oggi per decidere sulla misura del taglio delle accise. Il prezzo della benzina in Croazia è invece salito a di 4 centesimi, a 1,66 euro, mentre il diesel ha avuto un rincaro più consistente di 12 centesimi, fino ad arrivare a 1,85 al litro. Il Governo ha annunciato... 🔗 Leggi su Triesteprima.it Carburanti in Italia, i prezzi continuano a salire: l’allarme del CodaconsABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi in aumento per benzina e gasolio L’ondata di rincari sui carburanti non accenna a fermarsi in Italia. Carburanti, i prezzi continuano a salire: aumenti su benzina e dieselABBONATI A DAYITALIANEWS Il petrolio scende ma i rincari alla pompa proseguono L’aumento dei prezzi dei carburanti rallenta ma non si arresta. Temi più discussi: Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise ma i prezzi continuano a salire – La mappa dei distributori; Perché il prezzo diesel è aumentato più di quello della benzina?; Dopo il taglio delle accise continua a salire il prezzo dei carburanti: ecco i distributori più economici del Ravennate; Sconto sulle accise prorogato fino al 1º maggio, ma i prezzi dei carburanti continuano a salire. Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise ma i prezzi continuano a salire – La mappa dei distributoriLo sconto sulle accise dei carburanti è quasi azzerato: in tre settimane il risparmio è passato in media da 12 a 6 centesimi al litro ... ilfattoquotidiano.it Carburanti, perché il prezzo diesel continua a salire più di quello della benzina?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, perché il prezzo diesel continua a salire più di quello della benzina? tg24.sky.it Prosegue il rialzo dei carburanti: benzina self in media a 1,782 euro al litro, gasolio a 2,143 euro. Il Codacons: confermata la stangata di Pasqua #ANSA - facebook.com facebook Scattano le prime restrizioni per i carburanti degli aerei: cosa succede negli aeroporti italiani x.com