Ecco le nuove carte da briscola istriane | Una tradizione viva tra i giovani della minoranza italiana VIDEO

Nel pomeriggio, nel locale “In Bocca al gioco”, sono state presentate le nuove carte da briscola istriane. Il progetto è stato realizzato dall'Associazione giovani della Comunità nazionale italiana in collaborazione con l'Unione Italiana, e sono state prodotte dall'azienda Modiano. Le carte rappresentano una tradizione ancora viva tra i giovani della minoranza italiana nella regione. La presentazione è stata accompagnata da un video che ne illustra le caratteristiche.

Sono state presentate questo pomeriggio nel locale “In Bocca al gioco” le nuove carte da briscola istriane, nate da un progetto dell'Associazione giovani della Comunità nazionale italiana in collaborazione con l'Unione Italiana e prodotte dall'azienda Modiano. Prendendo ispirazione dalle carte.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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